اذاعة وتلفزيون
الخوضي يعود بـ “بيا ولا بيك”
يتضمن أحداثا مشوقة ورهان “الأولى” على الدراما يستمر من خلاله يدخل المخرج مراد الخوضي، تجربة جديدة في مسيرته الفنية، إذ يشرف في الوقت الراهن على تصوير مشاهد مسلسل جديد يحمل عنوان “بيا ولا بيك”. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلسل يصور لصالح القناة “الأولى”، ويجمع عددا من الممثلين، من بينهم فاطمةأكمل القراءة »
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