الأولى
نصف أندية البطولة ممنوعة من الانتداب
إشكالات قانونية تحول دون قبول مقترح أبرون ببقاء تطوان في القسم الأول كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” من اجتماع المكتب الجامعي لجامعة كرة القدم، أول أمس (الخميس)، أن تسعة أندية تقرر منعها من الانتداب، بأمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وحسب المعطيات نفسها، فإن الرئيس فوزي لقجع أبلغ الأعضاءأكمل القراءة »
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