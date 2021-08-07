الصباح الفني
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جمجمة حيوان عمره 340 مليون عام استخدم باحثون من جامعة بريستول وكلية لندن الجامعية تقنيات متطورة لإعادة بناء جمجمة أحد أقدم الحيوانات ذات الأطراف، وهي حيوان واتشيريا الذي يعود إلى 340 مليون عام، ليتم الكشف عن شكل هذا الحيوان وكيف يمكن أن يتغذى. اكتشفت أحافير واتشيريا لأول مرة في ولايةأكمل القراءة »
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