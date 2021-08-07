وطنية
إسرائيل تعزل الجزائر في إفريقيا
تلقت الدبلوماسية الجزائرية هزيمة مدوية بالاتحاد الإفريقي، إذ منيت مناوراتها للتصدي لعودة إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي عضوا ملاحظا بالفشل، خاصة بعدما ظل النظام الحاكم في الجارة الشرقية يردد أسطوانة تحكمه في دواليب المنتظم القاري. ولم تتمكن من ضم إلا ست دول فقط إلى أطروحتها من أصل 54 دولة عضو فيأكمل القراءة »
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