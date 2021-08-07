حوادث
التزوير يورط مدير وكالة بنكية
ملتمس بإغلاق الحدود في وجهه رفقة مستخدمة بعد تلاعبهما في دفاتر شيكات وسحب 130 مليونا أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، محاضر أبحاث تمهيدية ضد مدير وكالة بنكية ومستخدمة، بجرائم تكوين شبكة مختصة في التزوير والاختلاس والنصب وخيانة الأمانة، بعدما سلما، دون علم مشتكية، ثلاثة دفاترأكمل القراءة »
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