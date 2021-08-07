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الجامعة السينمائية بالبيضاء والمحمدية
المهرجان سيزاوج بين الحضوري والرقمي والدورة تحمل اسم الراحل الصايل أعلنت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب عن تنظيم الدورة الحادية عشرة لمهرجان الجامعة السينمائية، بين 20 إلى 24 أكتوبر المقبل، بالبيضاء والمحمدية، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19. وأطلق المنظمون على هذه الدورة الجديدة،أكمل القراءة »
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