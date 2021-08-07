وطنية
وهبي: مستعد للتحالف مع “بيجيدي”
زعيم “البام” وصف المطالبين بتأجيل الانتخابات بالفاشلين والعاجزين اختار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الرد بطريقة غير مباشرة على الأصوات التي طالبت بتأجيل موعد الانتخابات المقررة يوم ثامن شتنبر المقبل، بدعوى وضعية الحالة الوبائية، التي تسجل أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات. ووصف وهبي، خلال استضافته فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا