بانوراما
جدير بالزيارة: قصر “كلاوديو برافو”… متحف بتارودانت
سماه الأمريكيون “قصر الجنة” ومدينة “أحلام كلاوديو”، به منارة مراكش وأثاث عثماني وحدائق وأجنحة السلاطين. كثيرون من السياح المغاربة والأجانب الذين يفدون على أكادير وسوس، ليس لهم علم بوجود واحد من المتاحف الطبيعية والمعمارية والفنية والثقافية العالمية، تشكل جزءا من تاريخ تارودانت العالمة. فحتى دلائل الإرشاد السياحي بوزارة السياحة وبالمجلسأكمل القراءة »
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