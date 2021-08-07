الأولى
ارتفاع الحالات يلهب المضاربة في الأدوية
اختفاء أصناف بسبب تمركز إنتاجها في يد ثلاث شركات وصيادلة يحملون الوزارة المسؤولية اختفت أدوية تستعمل في علاج المصابين بفيروس “كورونا”، من جديد، من الصيدليات، ولم يتمكن عدد منهم من الحصول عليها، خلال الأسبوعين الأخيرين. ويتعلق الأمر، بوجه خاص، بدواءي ” فيتامين سي”، والزنك، خصوصا “زيناسكين”، اللذين لم يعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا