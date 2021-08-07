الرياضة
غديرة يلتحق بأكاديمية محمد السادس
تواصل أطر أولمبيك آسفي لكرة القدم هجرتها من الفريق، بحثا عن آفاق أخرى. ومباشرة بعدما أعلن أمين كرمة تقديم استقالته من منصبه مسؤولا عن مركز التكوين والتحاقه بنهضة بركان ليشغل المنصب نفسه، غادر عبد ربه غديرة، المدرب المساعد السابق بالفريق الأول، للعمل بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وقال غديرة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا