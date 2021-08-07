الصباح الفني
قالوا
الوادي كتب الناقد والكاتب المسرحي محمد الوادي على صفحته بفيسبوك قائلا “العالم في عينيك.. رؤيتك المتبصرة هي التي تحدد قيمة الوجود والموجودات”. بومديان كتبت الشاعرة هند بومديان تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “تذكر دائما أن مقامك حيث أقمتَ نفسك، لا حيث أقامك الناس”. ضرار كتب الشاعر نور الدين ضرارأكمل القراءة »
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