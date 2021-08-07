حوادث
إيقاف مروجي “كوكايين” بالحسيمة
تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمنطقة الأمنية بإمزورن، أخيرا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30عاما، يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات القوية « كوكايين «. وكشف مصدر مطلع أن إيقاف المعني بالأمر المتحدر من حي « السد» ببني بوعياش بإقليم الحسيمة، جرى بحي « السوق «، بعدما نصبت لهأكمل القراءة »
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