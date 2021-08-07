اذاعة وتلفزيون
مائوية معركة أنوال في كتاب
صدر كتاب جماعي جديد باللغتين العربية والفرنسية، بعنوان “عبد الكريم الخطابي وتحرير المغرب الكبير (1921-2021)”. بمناسبة الذكرى المائوية لمعركة “أنوال”. ويضم هذا الكتاب، الصادر عن مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي “نقد”، سلسلة من المقالات البحثية حول ثورة الخطابي مطلع عشرينيات القرن الماضي، وحرب الريف، وتحرير المغرب، وشخصية بنعبد الكريم من منظورأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا