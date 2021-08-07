ملف الصباح
كلفة التراخي والاستهتار
موقف سلبي للسلطة ضد خارقي التدابير الوقائية كلفنا موجة جديدة قاتلة منذ أكثر من شهرين، نبهت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إلى تفشي سلوكات قد تهدد بنكسة وبائية، بعد أن تعاطى مواطنون باستهتار كبير مع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، وصل إلى حد التخلص من الكمامات وعدم التقيد بالتباعد والانخراطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا