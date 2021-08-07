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ملف الصباح

كلفة التراخي والاستهتار

منذ 12 دقيقة
موقف سلبي للسلطة ضد خارقي التدابير الوقائية كلفنا موجة جديدة قاتلة منذ أكثر من شهرين، نبهت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إلى تفشي سلوكات قد تهدد بنكسة وبائية، بعد أن تعاطى مواطنون باستهتار كبير مع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، وصل إلى حد التخلص من الكمامات وعدم التقيد بالتباعد والانخراطأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة

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