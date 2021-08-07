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شلبي تستعد لـ”طريق السلامة” أكدت الفنانة منة شلبي، خبر تعاقدها مع المخرج بيتر ميمي، للمشاركة في عمل جديد يحمل اسم “طريق السلامة”، لم تكشف تفاصيل كثيرة عنه. واحتفلت شلبي رفقة فريق عمل فيلم “الإنس والنمس”، بطرحه في القاعات السينمائية، وهو الفيلم الذي يعود به محمد هنيدي إلى السينما بعد سنواتأكمل القراءة »
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