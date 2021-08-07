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بانوراما

الشائعات مستمرة

منذ 4 دقائق
المتشوق… الرعب الذي لم ينته حكاية المتشوق سفاح الأطفال التي عرفت في سبعينات القرن الماضي، شكلت لغزا حقيقيا استدعى شهورا قبل أن يتم الكشف عن المجرم فيها، خاصة بعد تنفيذه جرائم قتل بشعة في حق ضحاياه الذين كانوا يختفون ولا يعرف مصيرهم. أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم التقوا فيأكمل القراءة »


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