الرياضة
الشابي والجمع العام معلقان
اجتماع مرتقب لمكتب الرجاء للتداول بخصوص توقيت الانتخاب وطريقة تنظيمه يتريث مسؤولو الرجاء الرياضي قبل توقيع عقد جديد مع لسعد الشابي، مدرب الفريق الأخضر، إذ ينتظرون توافقات الجمع العام المقبل، المقرر في 27 غشت الجاري، قبل الحسم في مستقبل المدرب. وعبر مسؤولو المكتب الحالي عن رغبتهم في أن يواصل الشابيأكمل القراءة »
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