الرياضة
الجيش يسابق الزمن لضم الورفلي
الفريق العسكري تعاقد مع شركة إيطالية للألبسة يسابق الجيش الملكي الزمن، من أجل التعاقد مع سند الورفلي، مدافع الرجاء الرياضي، للتعاقد معه في مرحلة الانتقالات الصيفية. وقدمت إدارة الفريق العسكري عرضا رسميا لوكيل أعمال المدافع الليبي، في انتظار الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأمل الفريق العسكري فيأكمل القراءة »
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