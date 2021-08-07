ملف الصباح
فعالية الجرعتين في دائرة الشك
مغاربة تخوفوا منه بعد تسجيل إصابات في صفوف الملقحين كان أمل الكثير من المغاربة، بعدما توقفت الحياة بسبب فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ الصحية، الوصول إلى اللقاح، إذ كان ذلك بمثابة الأمل الوحيد لنتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية. وبعد توفر اللقاح، ونجاح المغرب في الحصول عليه، وانطلاق الحملة الوطنيةأكمل القراءة »
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