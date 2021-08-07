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فعالية الجرعتين في دائرة الشك

منذ 5 دقائق
An elderly Moroccan man receives a dose of the COVID-19 vaccine at an inoculation centre in the city of Sale on February 12, 2021, as part of a campaign in the region. - A country of 35 million people, Morocco has registered nearly half a million cases of the Covid-19 illness and 8,440 deaths, battering the country's economy and forcing a renewed curfew from December 23. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)
مغاربة تخوفوا منه بعد تسجيل إصابات في صفوف الملقحين  كان أمل الكثير من المغاربة، بعدما توقفت الحياة بسبب فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ الصحية، الوصول إلى اللقاح، إذ كان ذلك بمثابة الأمل الوحيد لنتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية. وبعد توفر اللقاح، ونجاح المغرب في الحصول عليه، وانطلاق الحملة الوطنيةأكمل القراءة »


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