الرياضة
السوالم يضم تراوري والصهد
عزز شباب السوالم الرياضي تركيبته البشرية بلاعبين من القسم الثاني، واستغنى عن سبعة. ودشن شباب السوالم تعاقداته الصيفية، بجلب المالي عبدواللاي تراوري، من جمعية سلا، ويشغل مركز وسط ميدان، والمهاجم مصطفى الصهد، هداف شباب أطلس خنيفرة. وغادر سبعة لاعبين الفريق، بقرار من الطاقم التقني، ويتعلق الأمر بمحمد هباب وأيمن مغلوبأكمل القراءة »
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