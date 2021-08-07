حوادث
الإعفاء من العقوبة لقاتل شقيقه
المحكمة قررت إحالته على مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد من أجل العلاج قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، البت في الملف المتابع فيه متهم بقتل شقيقه والمتابع في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون إحداثه، بإعفائه من العقوبة وإحالته علىأكمل القراءة »
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