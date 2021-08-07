بانوراما
تاويل: نصائح لتعقيم أدوات المطبخ
أكثر ما يهم أغلب النساء، تعقيم أدوات المطبخ بطريقة فعالة وصحيحة، سيما أمام انتشار فيروس كورونا واستمرار الجائحة. ومن بين النصائح التي يقدمها الخبراء لإنجاز المهمة دون عناء، التعقيم بالكلور، والذي يقضي على أغلب أنواع البكتيريا. ويستخدم الكلور عبر إضافة القليل منه إلى الماء في وعاء كبير، ووضع أوان فيه،أكمل القراءة »
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