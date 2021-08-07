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الاتجار في البشر يطيح بـ”مخازني”
أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان إقليم الناظور، أخيرا، بصيد ثمين تمثل في تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، تتشكل من ثلاثة جانحين، إضافة إلى عنصر بالقوات المساعدة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن افتضاح أنشطة الشبكة الإجرامية، تم بناء على عملية أمنية قامت بها مصالح الدركأكمل القراءة »
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