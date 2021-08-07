حوادث
شرطي سابق وراء مجزرة الرباط
اعترف بجريمة القتل التي ذهب ضحيتها شخصان وشهود فضحوه والبحث عن جان ثان سقط شرطي سابق في قبضة عناصر الشرطة القضائية بالرباط، فجر أول أمس (الخميس)، بعدما توصلت عناصر الفرقة الحضرية السادسة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المحيط إلى هويته، وتطابقت تصريحات شهود من سوق بائعي الخضر مع الأوصاف المدلى بها،أكمل القراءة »
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