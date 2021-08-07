حوادث
كمبيالات لسرقة السيارات
أفراد عصابة بفاس يعرضونها على مالكيها أثناء البيع وفي حال الرفض يسلبونهم سياراتهم بالعنف ابتكر أفراد عصابة بفاس، أسلوبا جديدا لسرقة السيارات، إذ يضربون موعدا مع مالكها لشرائها منه، وبعد الاتفاق على الثمن، وغالبا ما يكون مغريا لتشجيع الضحية على البيع، تسلم له كمبيالات مشكوك فيها، وفي حال تمسكه بالثمنأكمل القراءة »
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