حوادث
انتحار شاب بمكناس
اهتز, مساء الأربعاء الماضي, حي بني امحمد بمكناس على وقع وضع شاب عشريني حدا لحياته برمي نفسه من الطابق الثاني لبناية سكنية في ظروف غامضة. وأكدت بعض المصادر من مسرح الواقعة، أن الهالك ألقى بنفسه من سطح البناية، مما تسبب في إصابته بجروح وكسور وصفت بالخطيرة بأنحاء مختلفة من جسده،أكمل القراءة »
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