وطنية
عبد النباوي: معركة التخليق قد تتحقق بالردع
الرئيس المنتدب أكد حياد المسؤولين القضائيين في العمليات الانتخابية قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن معركة التخليق يمكن أن تتحقق بأساليب الردع والعقاب القانوني، لأن الأخلاق جزء من الالتزامات القانونية للقضاة، ولكن الممتع في ما تحقق اليوم من خلال ميثاق الانتخابات، وفي ما تشهده الساحةأكمل القراءة »
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