بانوراما
تنظيف الديكورات الخشبية من العفن
في الكثير من الحالات يمكن أن يتكون العفن على الخشب، ويشوه منظره. وغالبا ما يصعب التخلص منه، إلا أنه يمكن تجربة بعض الخطوات التي تساعد على التخلص منه، والتي تهم بشكل خاص، تعريض قطعة الديكور الخشبي، لأشعة الشمس ليوم أو يومين حتى تزول الرائحة، وبعد ذلك يمكن استعمال مزيج سائلأكمل القراءة »
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