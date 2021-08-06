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“اللهم الزهو ولا زواج القهرا”
شباب يرفضون الزواج لغلاء المعيشة وغياب فرص الارتقاء الاجتماعي “ما عندي ما ندير بشي زواج واش باغيني نغرق؟، “اللهم الزهو ولا زواج القهرا”، من بين العبارات التي أصبحت حديثا مشتركا بين شباب اليوم من كلا الجنسين بمجرد تلقيهم نصائح تتعلق بمشروع الزواج وبناء أسرة صغيرة. وإذا كان هذا الرفض القاطعأكمل القراءة »
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