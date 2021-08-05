فتح الترشيحات لمنح “تشيفنينغ” الدراسية بالمملكة المتحدة

أعلنت سفارة المملكة المتحدة أن الترشيحات للحصول على منح “تشيفنينغ” الدراسية التابعة لحكومة المملكة المتحدة، مفتوحة في الفترة ما بين 3 غشت الجاري و2 نونبر 2021.

وأوضحت السفارة، في بلاغ، أنه يمكن تقديم طلبات الحصول على المنح عبر www.chevening.org/apply.

ويتم تقديم منح “تشيفنينغ” الدراسية، التي تمتد لعام كامل، للأشخاص من جميع الخلفيات، والذين بوسعهم إثبات توفرهم على الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي، ورؤية واضحة حول كيفية استفادتهم من درجة الماجستير من المملكة المتحدة للقيام بذلك.

وتقدم المنحة دعما ماليا كاملا للمستفيدين للدراسة والحصول على أي درجة ماجستير مؤهلة في أي جامعة بريطانية، مع إمكانية النفاذ أيضا إلى مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية.

وحسب بلاغ السفارة، أبرزت رئيسة المنح الدراسية في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، ناعومي راينر، أن التعاون الدولي أضحى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وذلك وسط استمرار مساعي العالم في معالجة القضايا العالمية الكبرى مثل جائحة “كوفيد-19” والتغير المناخي.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن برنامج “تشيفنينغ” يسعى إلى تشييد مجتمع دولي من الأشخاص الملتزمين بالعمل سويا لإحداث تغيير إيجابي، من خلال جمع أشخاص متميزين من جميع أنحاء العالم ودعمهم لتحقيق أهدافهم من خلال التعليم.

من جانبه، يضيف البلاغ، قال مدير برنامج “تشيفنينغ”، دنكان باركر، إن تجربة تشيفنينغ “تتجاوز بكثير مجرد درجة ماجستير. إذ وفضلا عن تجربة جامعية مليئة بالتحديات الأكاديمية، سوف تنغمس في ثقافة المملكة المتحدة إلى جانب أشخاص متميزين منحدرين من مختلف أنحاء العالم”.

وأشار إلى تنظيم برنامج ثري من الفعاليات والأنشطة الرامية إلى الاطلاع على تراث بريطانيا وتاريخها، ومناقشة السياسة الدولية، والتفاعل مع قادة الفكر أثناء سلسلة من الأنشطة الأكاديمية والثقافية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، يضيف المصدر، قال السفير البريطاني بالمغرب، سايمون مارتن، إن منحة “تشيفنينغ” الدراسية يمكن أن تكون الفرصة المثالية المواتية لمن تحذوهم الحماسة لقيادة التغيير، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والقدرة على إلهام الآخرين، مسجلا أن شبكة الخريجين تزخر بالعديد من المؤثرين المفعمين بالحيوية.

وتأتي الدعوة لمترشحين جدد، غداة اختيار 11 مترشحا من المغرب فازوا بجائزة للدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة هذا العام. وقد تقاسم هؤلاء المترشحون الناجحون تجربتهم عبر هاشتاغ #ChosenForChevening على “تويتر” و”إنستاغرام”.

يذكر أن برنامج “تشيفنينغ” أتاح الفرصة، ومنذ إحداثه في عام 1983، لأكثر من 50 ألف متخصص لتطوير قدراتهم في المملكة المتحدة، ويوفر أزيد من 1500 منحة دراسية على مستوى العالم برسم العام الدراسي 2022 – 2023.