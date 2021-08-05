290 مليون درهم لتمويل مشروع للتطهير السائل بالقصر الكبير

برمجت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش ، ما بين 2021 و2023 ، أشغالا خاصة لتوفير بنيات تحتية للتطهير السائل بالقصر الكبير، وعيا من كافة المتدخلين المركزيين والجهويين بأهمية تحسين الظروف الصحية لساكنة المدينة ، التي يبلغ تعدادها أزيد من 126 ألف نسمة.

ويسعى هذا المشروع ، الذي رصد له غلاف مالي يبلغ 290 مليون درهم كمساهمة من مختلف المتدخلين في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة الذي انطلق في 2006، إلى الحفاظ على البيئة عموما والموارد المائية خصوصا، ومعالجة النفايات السائلة المنزلية منها والصناعية، والتي يصل حجمها السنوي بمدينة القصر الكبير إلى 3 ملايين متر مكعب.

ويتضمن المشروع، الذي وقعت بشأنه اتفاقية متعددة الأطراف وصادق عليها مجلس الجهة مؤخرا ، إنجاز شبكة حديثة للتطهير السائل تضم قنوات تجميع وتحويل المياه العادمة إلى محطة المعالجة، وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة لمدينة القصر الكبير.

وتلتزم الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش بإعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع واقتناء الأراضي اللازمة لإنجازه والتتبع التقني ، وكذا استغلال وتسيير المنشآت المنجزة .

وحسب مضمون الاتفاقية الخاصة بمشروع التطهير السائل ، ستبقى الوثيقة سارية المفعول خلال المدة الضرورية لإنجاز البرنامج، كما يتعين على الأطراف المتعاقدة تنفيذ التزاماتها المحددة بمقتضي الوثيقة المرجعية.