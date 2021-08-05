سفير المغرب بتركيا يشيد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين

أشاد سفير المغرب بتركيا، محمد علي الأزرق، بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والروابط التاريخية التي تعود لخمسة قرون.

وسجل الأزرق، في مقال بعنوان “المغرب وتركيا: 65 سنة من الصداقة والتعاون”، نشره الموقع الإخباري “تي إر تي وورلد”، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، أن 2021 تصادف الذكرى الـ 65 لتأسيس علاقات دبلوماسية رسمية بين المملكة المغربية والجمهورية التركية، إلا أن هذه العلاقات الراسخة والتاريخية والمستمرة تعود إلى عدة قرون، جمعت الدول التي تعاقبت على حكم المغرب والدولة العثمانية.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن وزيري خارجية البلدين اتفقا خلال مؤتمر افتراضي في يونيو الماضي، على تعزيز آليات التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، مبرزا أنه تم التأكيد على الدعم المتبادل للوحدة الترابية لكلا البلدين من قبل كبار الدبلوماسيين، وعلى توافق وجهات نظرهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن ذكرى عيد العرش تحمل خصوصية وأهمية بالنسبة للشعب المغربي، باعتبارها مناسبة يجدد من خلالها البيعة التي توحده بملكه، أمير المؤمنين، وتقليد استمر على مدى القرون الخمسة الماضية من حكم الأسرة العلوية.

يذكر أن برج “أتاكولي”، الذي يعد من أشهر المعالم السياحية بأنقرة، تزين طيلة يوم 30 يوليوز، بألوان العلم الوطني المغربي، وتم، أيضا، بث فيديو حول المناسبة.