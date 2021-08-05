بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع إيجابي

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع إيجابي، مدفوعة بارتفاع مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,06% مسجلا بذلك 12.433,49 نقطة. دقائق بعد الافتتاح، استقر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، عند 1.020,51 نقطة، فيما صعد ماديكس، مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,06% إلى 10.105,86 نقطة. وبدوره، ربح المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” 0,27% ليستقر عند 931,72 نقطة.

وفي ما يتعلق بأداء القيم، صعدت مناجم بـ 3,97%، لتبصم عن أفضل أداء في حصة الافتتاح، متقدمة على أليانس (+2,37%)، وسنيب (+2,09%). وبالمقابل، سجل أقوى انخفاض من قبل مجموعة إم 2 إم بناقص 3,9%، متبوعة بإسمنت المغرب (-1,18%)، وشركة استغلال الموانئ-مرسى المغرب (-0,68%).