اعتقال قاتل والدته

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح يومه الخميس ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد المقرون بالتمثيل بجثة والدته.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، الذي تبدو عليه علامات الخلل العقلي، بمنطقة خلاء بالقرب من حي “السلام 1” بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، وذلك تتويجا للأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن في أعقاب اكتشاف جثة والدته فجر يوم أمس الأربعاء.

وقد تم ، حسب البلاغ، اخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأسباب والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.