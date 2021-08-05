مقالات الرأي
التزمت يتسبب في مآس إنسانية
رفيقي قال إن هناك إصرارا فقهيا على رفض اعتماد نتائج الخبرة الجينية رغم قطعية نتائجها قال الباحث عبد الوهاب رفيقي إن الفقه التقليدي ما زال يصر على رفض اعتماد فحص الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج لأسباب واهية، رغم أن هذه التقنية العلمية أثبتت قطعية نتائجه. وأضافأكمل القراءة »
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