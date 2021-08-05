الصباح الفني
غيلان: أمارس حريتي على “إنستغرام”
اخترت خلال الفترة الماضية، الاعتماد على “إنستغرام” للتواصل مع متابعيك، فلماذا هذا الاختيار؟ اخترت التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، سيما “إنستغرام”، أكثر من “فيسبوك” من أجل التواصل مع الجمهور، وهي طريقة وجدتها مناسبة، مكنتني من إيصال مجموعة من الرسائل بلا “حسابات”، وأيضا ساعدتني على إظهار الوجه الحقيقي لصامد غيلان، وأفكاره،أكمل القراءة »
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