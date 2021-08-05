وطنية
البنوك تربح 680 مليارا في عز الأزمة
حصلت 160 مليارا من العمولات على تدبير حسابات زبنائها حققت البنوك، خلال السنة الماضية وفي عز الأزمة الصحية، أرباحا صافية بقيمة 680 مليار سنتيم، متراجعة بناقص 43 في المائة، بسبب ارتفاع كلفة المخاطر، التي وصلت إلى 12.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 42.5 في المائة. وأوضحت مديرية الإشراف البنكي أن تداعياتأكمل القراءة »
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