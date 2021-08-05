أســــــرة
التدخل النفسي يخفف توتر الأطفال
بومديان أكت ضرورة وضع منهج وقائي يهدف إلى حماية الأفراد وتعزيز قدرتهم على تحمل الجائحة كشفت عصماء بومديان، طبيبة ومعالجة نفسية، أن انتشار جائحة كوفيد، أدى إلى تعطل الفضاءات التي ينمو وينشأ فيها الأطفال، فارتبكت برامج الأسر والصداقات والروتين اليومي وأنشطة المجتمع المحلي، ما أدى لتبعات سلبية على صحة الصغارأكمل القراءة »
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