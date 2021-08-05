الأولى
خطة “بيغاسوس” السرية
إرادة سياسية لإقحام المغرب عن طريق استنتاجات مفبركة خلصت صحيفة “شؤون دولية” الفرنسية في تقرير تحت عنوان “اتهامات بلا أدلة”، إلى وجود إرادة سياسية لدى جهات لم تسمها في إقحام المغرب في مزاعم التجسس عن طريق استنتاجات مفبركة. وأشارت الصحيفة إلى أن مضامين التحقيقات التي هاجمت المغرب، أقرت بأنأكمل القراءة »
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