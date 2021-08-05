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بانوراما

البخاخ أفضل واقيات الشمس

منذ 11 دقيقة
الدكتورة رضوان قالت إنه يمكن استعماله في كافة أنحاء الجسم خلال الصيف شددت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية، على أهمية استعمال الكريمات الواقية من الشمس لحماية البشرة. عن كيفية اختيارها حسب أنواع البشرة ومحاور أخرى تتحدث ل”الصباح” في الحوار التالي: أجرت الحوار: أمينة كندي ماأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة

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