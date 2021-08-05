حوادث
التحقيق في وفاة دركي بتاونات
أمرت النيابة العامة بتشريح جثة دركي متدرب في عقده الثالث، توفي صباح الأحد الماضي، في المستشفى الإقليمي بتاونات، بعد ساعات قليلة من إصابته برضوض وجروح في رأسه أثناء محاولته السباحة بالمسبح البلدي بالمدينة، التي حل بها ضيفا عند شقيقه مدير وكالة بنكية. ونقل الضحية المتحدر من الرماني، في حالة غيبوبةأكمل القراءة »
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