الرياضة
اجتماع حاسم بالجامعة
يحدد انطلاق البطولة و”الميركاطو” وترتيبات كأس محمد السادس أولوية يعقد المكتب المديري للجامعة اجتماعا، اليوم (الخميس)، عبر تقنية المناظرة المرئية، جراء الإجراءات المنصوص عليها، من قبل السلطات المختصة، للحد من تفشي فيروس كورونا المتحور، للتداول بشأن العديد من المستجدات المتعلقة بكرة القدم الوطنية، قبل اتخاذ بعض القرارات، التي وصفت بالهامة.أكمل القراءة »
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