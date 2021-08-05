ربورتاج
“اللي بغا يتلقح العام طويل”
اكتظاظ وبطء في عملية التطعيم والعاملون بمركز دار بوعزة لا يعترفون بمواعيد الوزارة “المواطن هاهو والتلقيح فيناهو؟”، عبارة يصلح إسقاطها على مركز التلقيح بدار بوعزة إقليم النواصر، الذي وجد فيه المرتفقون أنفسهم ضحية سوء خدمات ولا مبالاة تضرب جهود السلطات الحكومية لمحاصرة وباء كورونا القاتل عرض الحائط. ووقف طاقم “الصباح”،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا