بانوراما
قيمة غذائية: العنب غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة
ينصح اختصاصيو التغذية بالحرص على استهلاك الفواكه الموسمية، دون الافراط في ذلك، نظرا لفوائدها المهمة. ومن بين الفواكه التي تتوفر خلال فصل الصيف العنب، والذي يعتبر من الفواكه التي ينصح بتناولها باعتبار أنها غنية بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على إصلاح ضرر الخلايا الناتج عن الجذور الحرة التي تسبب الإجهادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا