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بانوراما

نصائح تجميلية: كيفية الاعتناء بالقدمين

منذ 11 دقيقة
ينصح بالتخلص من الجلد الجاف والمتشقق (خاص)
يمكن أن تغفل المرأة الاعتناء بقدميها خلال فصل الشتاء، لكن خلال فصل الصيف، لا يمكن الإغفال عن ذلك، سيما أنه خلال هذه الفترة، غالبا ما ترتدي المرأة الصندل والأحذية الصيفية. ومن الخطوات التي تساعد على الاعتناء بالقدمين، غسل القدمين بانتظام، إذ يجب ألا تذهب المرأة إلى الفراش دون أن تغسلأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة

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