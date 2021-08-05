بانوراما
نصائح تجميلية: كيفية الاعتناء بالقدمين
يمكن أن تغفل المرأة الاعتناء بقدميها خلال فصل الشتاء، لكن خلال فصل الصيف، لا يمكن الإغفال عن ذلك، سيما أنه خلال هذه الفترة، غالبا ما ترتدي المرأة الصندل والأحذية الصيفية. ومن الخطوات التي تساعد على الاعتناء بالقدمين، غسل القدمين بانتظام، إذ يجب ألا تذهب المرأة إلى الفراش دون أن تغسلأكمل القراءة »
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