مقالات الرأي
النسب في الإسلام… سياسة أمر الواقع
الفقهاء والقضاة يتمسكون بقاعدة “الولد للفراش” ويتحدون تكنولوجيا علم الإثبات صدم أغلب من طالعوا حكم محكمة النقض في قضية طفلة طنجة، التي أثارت جدلا قانونيا حقيقيا قبل أشهر، حينما أيدت الحكم الاستئنافي، الذي جرد طفلة من نسب أبيها، رغم إثباته بالخبرة الجينية، بعدما أقرته المحكمة الابتدائية. ويطرح هذا الحكم أسئلةأكمل القراءة »
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