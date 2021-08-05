حوادث
فيديو يفضح معتديين على المارة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح أمس (الأربعاء)، شخصين في الثلاثينات من عمرهما لتورطهما في قضيتي عنف وإحداث الفوضى بالشارع العام، أحدهما وثق شريط فيديو قصيرا منشورا في صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات. وظهر الجانح عمره 30 سنة، عاريا من ملابسه إلا من سروال قصير، ومسلحاأكمل القراءة »
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