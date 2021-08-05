بانوراما
“أرييل وايزمان”… منشط تلفزي وموسيقي
مشاهير فرنسيون رأوا النور بالمغرب رأى عدد من المشاهير الفرنسيين النور بالمغرب، قبل أن يسطع نجمهم في مجالات السياسة والفن والأدب والصحافة، ورغم أنهم أصبحوا معروفين على الصعيد العالمي، فإن مسقط رأسهم يظل غائبا عن عدد من المغاربة. تهدف هذه الحلقات التي تنشرها “الصباح” إلى التعريف بهم وبداية مسار حياتهم.أكمل القراءة »
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