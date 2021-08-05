الرياضة
حياة النجوم
إعداد: العقيد درغام غريزمان يحرج نفسه وضع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب برشلونة، نفسه في ورطة، بعدما قبل بالبقاء في الفريق رغم تخفيض راتبه إلى النصف، وإجباره على توقيع عقد جديد. ووضع قرار غريزمان صورة اللاعب على المحك، إذ اعتبرت الصحافة الفرنسية والإسبانية أن غريزمان لم يكن ليقبل بهذا العرضأكمل القراءة »
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