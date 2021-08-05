وطنية
بنعبد الله يتراجع عن الترشح
الحزب يطمح إلى احتلال الرتبة الخامسة وفريق من 35 برلمانيا أكدت مصادر مقربة من قيادة التقدم والاشتراكية، أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في الرباط، كما سبق تداوله داخل أوساط الحزب. واختار الحزب شعار “دائما معكم بالمعقول”، لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، المقررةأكمل القراءة »
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